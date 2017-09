L'attaccante classe '93 del Milan Suso ha parlato così ai microfoni di Milan TV il giorno dopo la vittoria contro la Spal: "La prossima sarà contro la Sampdoria al Marassi, uno stadio che mi piace tantissimo. È il classico impianto che porta punti alla propria squadra perché i tifosi sono molto vicini e si sentono. Si tratta di una squadra organizzata, con tanti giocatori in mezzo al campo. Tutti sanno quello che devono fare e giocare da loro sarà ancora più difficile, ma dobbiamo prendere i 3 punti".



Sull'obiettivo Champions League: "Ci sono molte squadre forti e il nostro dovere è vincere contro le squadre piccole restando concentrati. Con le big poi ce la giochiamo sempre, ma le altre le dobbiamo vincere".



Sul gol di Mertens: "Ancora non l'ho visto ma me ne hanno parlato in tanti. I gol belli sono ok, ma quelli da 3 punti sono ancora più importanti".