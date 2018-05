Al tavolo, in un ristorante di Madrid, martedì scorso c'erano il direttore sportivo del Milan Massimliano Mirabelli e l'agente del portoghese Jorge Mendes. Insieme a loro, presente anche il direttore sportivo del Monaco, Michael Emenalo, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport.Il club del Principato di Monaco è fortemente interessato ad Andrè Silva, come anticipato da calciomercato.com (leggi qui). , tanto che a fine stagione arriveranno profonde riflessioni in comune accordo con il suo entourage. Non è da escludere che le parti decidano di andare avanti per altri sei mesi, tenendo sempre viva l'ipotesi di una cessione in prestito con diritto di riscatto. Questo perchè il club rossonero non vuole registrare una minus valenza a bilancio dopo i 38 milioni erogati nelle casse del Porto solo una estate fa.Nella discussione tra i due direttori sportivi potrebbe essere entrato anche il nome diL'attaccante senegalese,, potrebbe entrare nella trattativa per Andrè Silva, qualora dovesse essere procedere in maniera ufficiale., in virtù di una grande duttilità che gli permette di disimpegnarsi sia da esterno in un tridente, che da seconda punta.