E' stato un brutto derby, con l'Inter che avrebbe meritato qualcosa in più ai punti. Gattuso ringrazia un Icardi pasticcione e porta a casa un punto che serve a poco per la classifica. La zona Champions League resta a otto punti, troppi considerando i pochi turni che mancano per chiudere la stagione.



SUSO E BONAVENTURA SENZA BENZINA - La sensazione è che oggi il Milan non potesse fare molto di più. Le difficoltà palesate dai giocatori di maggior talento rappresentano un campanello d'allarme da non sottovalutare. Bonaventura non riesce più a trovare il bandolo della matassa, decisamente troppo stanco per incidere come potrebbe. Stesso discorso valido per Suso, reo di non aver ancora fatto il salto di qualità decisivo nel passare da giocatore di talento a campione. La maggiore applicazione in fase difensiva, mista ai tanti impegni ravvicinati, ha prodotto l'effetto di togliere allo spagnolo anche la forza nel fare la consueta giocata a rientrare. Diversi giocatori sono senza benzina ma devono stringere i denti, perchè le riserve non sono all'altezza o mancano del tutto.



ROSA DA RINFORZARE - Una campagna acquisti invasiva, con ben undici nuovi arrivati, non è bastata per fare del Milan una squadra completa in tutti i reparti. Questo Mirabelli e Gattuso lo sanno bene, al tecnico rossonero non può essere chiesto molto di più di quanto sta già facendo. L'immobilismo nel mercato di gennaio, costretto anche dai paletti della Uefa e societari, rischia di diventare un grande rimorso. Ecco perchè Rino spinge per programmare con chiarezza la prossima stagione: all'ottima base creata servono almeno un esterno alto di livello, una mezzala e un attaccante vero. Al netto di una partenza che grida vendetta, con questa rosa probabilmente non si poteva fare molto di più.



