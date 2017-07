Il nuovo Milan parte dall'entusiasmo. Al primo raduno dell'era post-Berlusconi, i rossoneri sono stati accolti da oltre quattromila tifosi, che hanno letteralmente invaso le strade all'esterno del centro sportivo di Milanello per far sentire il loro affetto alla squadra. Tanti cori e applausi soprattutto per i nuovi acquisti (Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez, Borini e Calhanoglu) che, insieme ai capitani Montolivo e Abate hanno voluto salutare i loro sostenitori prima di scendere in campo per il primo allenamento della nuova stagione.