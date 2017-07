Il Milan cercava il regista per il suo centrocampo. E lo ha trovato. Sarà Lucas Biglia a dettare i tempi di gioco nella squadra di Vincenzo Montella, che lo ha fortemente voluto. Cercato già dai rossoneri ben 10 anni fa, quando era una promessa dell'Anderlecht, a 31 anni arriva in quel di Milanello, dopo 4 anni di Lazio, in cui ha indossato anche la fascia da capitano. Lazio che non è facile da dimenticare...



"FORZA LAZIO" - All'uscita dal centro sportivo rossonero, infatti, il Principito (foto acmilan.com), in macchina a firmare autografi, viene invitato dai tifosi a mandare un messaggio alla Milano rossonera. E l'argentino esegue, ma sbaglia qualcosa, visto che dichiara: "Forza Lazio!". Tifosi sbigottiti: "Ma come forza Lazio?!", e il giocatore, stanco, si scusa con lo sguardo. Con gli aficionados rossoneri che chiudono: "Partiamo male Lucas". Alla fine, conterà solo il campo.