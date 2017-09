Tre cambi e tre dubbi da sciogliere nella giornata di domani. Il lavoro di Vincenzo Montella a Milanello per preparare la sfida che vedrà il Milan affrontare la Sampdoria a Marassi non ha soste ma restano vive nella testa dell'allenatore tre dubbi di formazione. Il primo riguarda principalmente che ruolo dare a Suso che rientrerà fra i titolari o da seconda punta o da trequartista alle spalle di Kalinic. Molto dipenderà dall'esito dell'altro ballottaggio che riguarda Calhanoglu e Bonaventura. Se a spuntarla sarà il turco Suso arretrerà il suo raggio d'azione insieme a lui sulla trequarti. Se invece sarà l'italiano ad essere premiato allora Suso avanzerà il suo raggio d'azione più a supporto di Kalinic. Se per la difesa le certezze rispondono a Bonucci-Musacchio-Romagnoli insieme a Ricardo Rodriguez resta da sciogliere anche il ballottaggio Abate-Calabria per l'out di destra con il secondo in netto vantaggio.



Ecco la probabile formazione:

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Calabri, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Suso, Kalinic.