Continuo via vai a Casa Milan, ma questa volta non c'entra il mercato: l'ad Marco Fassone in questi giorni in importanti vertici per questioni societarie. Ieri la visita nella sede rossonera di Andrea Traverso, Managing Director of Financial Sustainability & Research dell'UEFA, per tracciare le linee guida che porteranno ad ottobre alla firma del Voluntary Agreement che permetterà al club milanista di superare i problemi di bilancio in ottica del Fair Play Finanziario, oggi è toccato invece a Elliot incontrare Fassone.



Nella tarda mattinata infatti sono arrivati a Casa Milan Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo, rappresentanti del fondo Blu Skye, che vigila sull'attività economica del Milan. Blu Skye è una società controllata da Elliot, fondo anglo-americano che ha finanziato Yonghong Li con 303 milioni di euro per l'acquisto della società, a questo si deve il particolare occhio di riguardo per i movimenti dei rossoneri. UEFA e Elliot, le manovre di Fassone per la gestione del Milan procedono di pari passi col mercato.