Storari (Plizzari); De Sciglio, Gomez, Paletta, Antonelli (Vangioni); Poli, Locatelli (Sosa), Bertolacci; Mati Fernandez; Bacca, Lapadula. Al Milan può esserci un'intera squadra sul mercato. L'ultimo mese di campionato sarà decisivo per il futuro di chi si gioca la conferma in rossonero. A partire dai giocatori in scadenza di contratto nel 2018 come De Sciglio, Paletta e Sosa. Capitolo portieri: Plizzari (classe 2000) potrebbe andare a giocare in B; difficilmente torneranno alla base Diego Lopez (Espanyol) e Gabriel (Cagliari).



IN PARTENZA - Honda, contratto in scadenza e 1 solo minuto in campo nel 2017, andrà via. Così come Poli, schierato da titolare solamente in tre occasioni. A loro due vanno poi aggiunti Pasalic, Deulofeu e Ocampos, tutti e tre arrivati in prestito secco. Fosse per Montella, i primi due rimarrebbero a Milanello, ma bisognerà capire quali saranno le richieste di Chelsea (per Pasalic) e Barcellona (per Deulofeu, se lo ricomprerà dall'Everton per 12 milioni).



CONFERMATI - Non è difficile immaginare quali siano i punti fermi da cui ripartirà il Milan: Donnarumma (il rinnovo di contratto con il suo agente Mino Raiola non sarò una questione da poco) in porta; Abate, Romagnoli, Zapata e Calabria in difesa; Montolivo, Bonaventura e Kucka a centrocampo; Suso in attacco.



OBIETTIVI - Sempre secondo Tuttosport, nei progetti del nuovo Milan ci sono almeno quattro-cinque rinforzi: un difensore centrale (Musacchio), un terzino sinistro (sfumato Kolasinac si valutano alcune opzioni), un centrocampista centrale (Fabregas e Tolisso i desideri difficili, Luiz Gustavo l'obiettivo alla portata), un attaccante esterno se non sarà possibile tenere Deulofeu (Keita) e un centravanti (Aubameyang, Morata, Benzema e Lacazette il poker oggi nel mirino).