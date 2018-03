Dopo il lunch match delle 12.30 tra Sampdoria e Inter va in scena alle 15.00 a San Siro la sfida tra Milan e Chievo Verona valida per la 29esima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso, priva degli infortunati Abate, Calabria e Romagnoli e di Kalinic (escluso per scelta tecnica), è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo dell’Arsenal. In precedenza era arrivata la vittoria allo scadere a Marassi contro il Genoa grazie al primo gol in campionato di André Silva. La formazione rossonera nelle ultime settimane ha accorciato il gap con la zona Champions League, portandosi a sole 6 lunghezze dal quarto posto occupato dalla Lazio (con il derby da recuperare il 4 aprile alle 18.30). Il Chievo nelle ultime 10 partite ha raccolto solo 4 punti e ora è in piena lotta salvezza. La squadra di Maran è quindicesima con 25 punti, a +1 su Crotone, Spal e Sassuolo. A Milano, tutti in campo alle 15, arbitra Mariani.



