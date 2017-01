Dopo un paio di rinvii, il closing per la cessione del Milan da Silvio Berlusconi a Sino Europe Sports potrebbe essere anticipato a metà febbraio. Secondo La Stampa, i cinesi stanno accelerando i tempi per non farsi trovare impreparati nel caso (probabile) in cui non dovessero arrivare le autorizzazioni del Governo di Pechino. Entro fine mese verranno compiuti passaggi tecnici significativi per permettere poi a Fininvest di incassare i 320 milioni di euro necessari per la chiusura dell'operazione e trovare una data diversa da quella limite del 3 marzo.