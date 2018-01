Rino Gattuso incarna lo spirito Milan, quello delle grandi vittorie in Europa ma anche delle sconfitte brucianti. Un'icona inconfondibile per i rossoneri, conquistata grazie alla sua mentalità vincente, al desiderio di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Tutte caratteristiche che lo hanno reso un giocatore amato dai tifosi e da Silvio Berlusconi. L'ex presidente lo chiamò subito dopo la notizia dell'avvicendamento sulla panchina con Montella per fargli il proprio incoraggiamento.

DALLE COCCOLE ALLE CRITICHE - Esattamente un mese dopo, il 20 dicembre scorso, dalle coccole si è passati alle prime critiche. In una lunga intervista concessa a Premium Berlusconi puntò il dito contro il suo vecchio guerriero: "Non è possibile giocare con una sola punta, che spesso si trova in difficoltà in mezzo ai tanti difensori avversari. La soluzione? Semplice: due attaccanti con Bonaventura trequartista".

LAPSUS IN CONFERENZA - Nella testa di Gattuso risuonano ancora quelle dichiarazioni, tanto che nella conferenza stampa della vigilia contro il Crotone il tecnico rossonero ha così risposto a una domanda sul possibile utilizzo delle due punte: 'Non farmi queste domande, altrimenti al Presidente dai pure voglia per il fatto dei due attaccanti, la mezza punta'. Il riferimento, ovviamente, non era a Yonghong Li ma a Silvio Berlusconi, il suo presidente per eccellenza. Segnale inequivocabile di un rapporto di stima e affetto reciproco che è rimasto intatto negli anni.