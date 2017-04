Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel contratto che il Milan sta offrendo a Gianluigi Donnarumma per rinnovare è presenta anche una clausola rescissoria. L'obiettivo è ammorbidire la posizione di Mino Raiola, ad oggi riluttante a trattare, ma che dalla cessione eventuale del portiere rossonero guadagnerebbe non poco. Per questo, "fissare un prezzo", sebbene elevato, per Donnarumma riuscirebbe a sbloccare l'impasse.