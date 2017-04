Ed eccola la foto del #closing #Milan HanLi ha appena firmato. pic.twitter.com/UNp6KpOzcM — Mariangela Pira (@MariangelaPira) 13 aprile 2017

Dopo la lunga giornata di ieri () che ha vistomettersi all'opera con numerosi studi di avvocati per porre le basi definitive per l'acquisto del, quella di oggi, giovedì 13 aprile sarà una giornata storica per il club rossonero perchè verrà messo nero su bianco il tanto agognato closing che sancirà la cessione del club.E' arrivato poco fa Adriano Galliani, che domani diventerà ufficialmente ex amministratore delegato del Milan.La giornalista di Milano Finanza Mariangela Pira‏ ha twittato la foto della firma di Han Li: ""Ed eccola la foto del #closing #Milan HanLi ha appena firmato".Hanno raggiunto lo studio legale nel centro di Milano Han Li e Marco Fassone.rispettivamente e amministratore delegato e il responsabile business development di Fininvest sono arrivati allo studio legale Gianni Origoni& partners. Sono loro che negli ultimi due anni hanno gestito la trattativa.Clicca sulla foto per scoprire tutti i protagonisti del closing del club rossonero.E' iniziata presso lo studio di avvocati GOP, la prima riunione giornaliera con gli avvocati. Non sono ancora presenti Han Li e Marco Fassone.Dopo che nella serata di ieri si è tenuto ad Arcore un incontro che ha riunito il vecchio consiglio di amministrazione del club rossonero,(uno dal fondo Elliott e l'altro dai cinesi) che completeranno i 370 milioni rimasti da versare a Fininvest per arrivare alla chiusura della cessione.- Lo storico passaggio di consegne avverrà questa mattinae davanti al notaio Ridella, ai manager di Fininvest Pellegrino e Franzosi, a Yonghong Li, ad Han li e al futuro amministratore delegato, Marco Fassone.Questa sera, inoltre, dovrebbe essere in programma ad Arcore una cena tra l’attuale proprietà e quella nuova: oltre a Silvio Berlusconi, ci saranno anche la figlia Barbara, Adriano Galliani, i manager Fininvest, Fassone, Li Han e, naturalmente, Yonghong Li.