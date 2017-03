Ci siamo. E' il giorno della verità in casa Milan e a Casa Milan. Alle 9.30 è prevista, presso la sede rossonera, l'Assemblea dei soci nella quale si farà chiarezza sul futuro: atteso un comunicato ufficiale con il quale si proverà a rendere meno nuboloso un futuro pieno di incertezze. Dai tifosi rossoneri ai membri della società, tutti aspettano. Lo ha dichiarato anche il direttore sportivo del Milan, Rocco Maiorino: "Bisogna aspettare domani per capire il futuro societario per come muoversi". Ma cosa succederà?



DAL RINVIO A... BERLUSCONI - La Sino Europe Sports ha chiesto un nuovo slittamento, previo il pagamento di una terza caparra da 100 milioni di euro da versare nelle casse della controllante del club rossonero entro e non oltre il prossimo 10 marzo, con l'acquisizione della società tra il 31 marzo e il 7 aprile. Un altro mese di attesa, quindi, per Berlusconi e Fininvest, i quali, però, secondo repubblica.it, non sono disposti ad andare oltre una settimana d'attesa. Niente mese di proproga, forti di una caparra da 200 milioni di euro. Oggi la verità verrà a galla, e non sono esclusi colpi di scena. Quali? Bastano un nome e un cognome, Silvio Berlusconi: e se dopo rinvii, slittamenti, caparre versate, date annunciate e poi cancellate, dietrofront improvvisi, il Milan dovesse rimanere nelle mani dell'attuale proprietario?