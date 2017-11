Una vittoria da Milan della passata stagione. Non brillantissima, magari un po' fortunosa, ma strameritata. Un brodino caldo in una stagione uggiosa. Non ci deve far illudere e non cambia il destino di questa annata, forse solo quello di Montella, almeno ancora per qualche settimana. A proposito di Montella, è lampante che per ritrovare solidità, organizzazione e soprattutto risultati, l'allenatore si è affidato alla vecchia guardia. Oggi, come in pressoché tutte le partite in cui il Milan ha vinto, sono stati i Suso, i Romagnoli, i Donnarumma, a caricarsi la squadra sulle spalle, addirittura il tanto vituperato Montolivo è ormai un fattore determinante.



Tutto ciò non è altro che l'ennesima dimostrazione del fallimento della campagna acquisti di questa estate. Il cocco della società, André Silva, ormai è completamente desaparecido in campionato, mentre il suo omologo turco rischia di esserlo a breve. Pensare di raddrizzare quest'annata rimane un'utopia. Montella, con le SUE idee e I SUOI uomini, ha già dimostrato di non poter andare oltre il 6° posto, e anche quest'anno sarà così. Sta chiarendo però ancora una volta che non è quell'allenatore impreparato che molti ventriloqui di corte vogliono far passare pur di tenere al riparo della critica chi scrive loro i testi. Con i 3 punti di Sassuolo Montella si è guadagnato 2 settimane tranquille dopo tanto tempo. Giorni nei quali potrà rilassarsi prima di tornare nella centrifuga, con la consapevolezza però che lui il suo lavoro lo sa fare e quando dovrà cercarsi un'altra squadra non avrà problemi a trovarla, altri probabilmente faranno un po' più di fatica...