Punti di domanda. Ce ne sono tanti per il Milan della prossima stagione. La squadra giocherà in Champions o in Europa League? Il presidente sarà ancora il cinese Yonghong Li oppure la società passerà in mano al fondo statunitense Elliott, che poi cercherà un nuovo proprietario? Il portiere titolare ancora sarà Gigio Donnarumma o andrà via e lascerà il posto a Pepe Reina?



La curiosità dei tifosi è attirata anche dalle maglie da gioco. Lo scorso 12 febbraio il Milan ha annunciato l'accordo con Puma. @MilanDigital ha pubblicato su Twitter un'anticipazione su come potrebbero essere le nuove divise dei rossoneri, ma già prima sul web erano circolate altre bozze e/o proposte d'idee. Guardatele cliccando sulla GALLERY e diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto.