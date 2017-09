Una stagione da vivere, cercando di lasciare il segno, poi qualche regalo ancora da scartare, tra gennaio e la prossima estate. Il Milan, re del mercato nell'ultima sessione, vuole affrontare la stagione da protagonista, cercando di centrare l'obiettivo Champions League, dichiarato da Fassone e Mirabelli. Il mercato ha regalato 11 uomini, 11 colpi, sfiorando il dodicesimo (Jankto, per il quale verrà fatto un tentativo a gennaio). E in futuro, se tutto andrà per il verso giusto, ci sarà spazio ancora per giocatori di livello. E uno, il sogno, domani sarà avversario.



SOGNO MILINKOVIC - Sì, perché come scrive Tuttosport, la prossima estate il Milan vuole chiudere per un centrocampista di livello internazionale, e il nome è quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, avversaria all'Olimpico domani. Con la squadra di Montella in Champions League, la dirigenza rossonera è pronta a partire all'assalto del talento serbo, ignorato dalla propria nazionale. I rapporti tra Fassone e Lotito sono ottimi, come dimostrano l'affare Biglia e l'essere uno al fianco dell'altro nelle battaglie in Lega Calcio. Il giocatore, ora, è tutto del club capitolino, che farà il massimo per ottenere il meglio. Nei mesi scorsi sono stati rifiutati 70 milioni di euro (ma il 50% doveva andare al Genk), a 50 milioni si piò chiudere. Con il Milan che evidenzia il nome di Milinkovic sul proprio taccuino, pronto a vestirlo di rossonero la prossima estate.