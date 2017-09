La pesante sconfitta con la Lazio ha smorzato l'entusiasmo del Milan dopo il buon avvio di stagione, ma soprattutto ha messo a nudo i difetti della squadra: tenuta psicologica non eccezionale, rossoneri crollati dopo il primo gol biancoceleste, e un modulo che non ha permesso a tanti interpreti di esprimersi al meglio. Bonucci tra questi, pertanto Montella ha ammesso che giovedì in Europa League proverà la difesa a tre, ma Mirabelli ha lanciato un altro indizio sulla formazione: "Presto si vedrà un Milan a due punte". Rivoluzione tattica pressoché totale quindi, con un grande interrogativo: come sarà impiegato Suso?



TRE IDEE CON SUSO - Se l'attacco milanista non è riuscito a produrre grandi pericoli per la porta di Strakosha molto lo si deve alla giornata no dello spagnolo, sostituito nella ripresa da Bonaventura. Ala perfetta per il 4-3-3, ma con il cambio di modulo e il passaggio alle due punte la storia cambierebbe drasticamente e sarebbe costretto ad adattarsi a ruoli ai quali è meno avvezzo, con tre soluzioni possibili. La prima porterebbe a schierarlo in coppia con un vero centravanti: sfruttare le sponde di Kalinic o gli spazi aperti dagli scatti di André Silva per liberarsi al tiro, ma avvicinare il proprio raggio d'azione ai centrali avversari rischierebbe di limitare i margini di manovra e dunque per Suso non sarebbe la soluzione ideale. Altra idea quella di impiegare lo spagnolo come trequartista in un ipotetico 3-4-1-2, ma anche qui i dubbi sono molteplici: Mihajlovic gli ha preferito altri nomi in quella posizione (Bonaventura ad esempio), Montella invece non ha mai utilizzato il rifinitore alle spalle delle punte nella sua esperienza rossonera. Inoltre anche in questo ruolo potrebbe non essere la prima scelta: per caratteristiche sarebbe più adatto Hakan Calhanoglu, trequartista puro e che potrebbe essere rilanciato proprio con un cambio di posizione. L'ultimo scenario arriva dalla Spagna Under 20: con Lopetegui Suso ha giocato da mezzala e visto il gradimento per gli interni di qualità Montella potrebbe rischiarlo come terzo nel 3-5-2, alternandolo con Bonaventura e Calhanoglu in un centrocampo completato da un regista basso (Biglia) e un mediano più fisico (Kessie o un più difensivo Montolivo/José Mauri).



PUO' STARE FUORI - C'è poi un ultimo scenario: e se Montella rinunciasse a Suso? Senza nulla togliere al valore dello spagnolo e alla sua importanza nel gioco del Milan, una diversa disposizione lo renderebbe un equivoco tattico difficile da gestire e che potrebbe minare gli equilibri della squadra in campo. Il 3-5-2 o il 3-4-1-2 potrebbero essere dunque invece la soluzione ideale per dare fiato a Suso, che invece in un 4-3-3 non avrebbe un sostituto adeguato (giocherebbe Borini a destra con Bonaventura a sinistra): Montella non esclude nulla, anzi, trovare uno schieramento che permetta di smorzare la dipendenza dalle giocate del nativo di Cadice sarebbe un toccasana per il Milan, che guadagnerebbe in imprevedibilità e potrebbe vedere così rivalutati tanti giocatori arrivati dal mercato e finora tagliati fuori dal modulo scelto dall'Aeroplanino. Meno tre alla sfida con l'Austria Vienna, ancora pochi giorni per sciogliere le ultime riserve: difesa a tre, due punte e niente Suso, il Milan studia la rivoluzione.



