Attributi e cuore. O meglio, per citare Luca Serafini nel suo editoriale , "palle e cuore". Il Milan che ieri ha ripreso la Lazio, che ha pareggiato una partita già persa grazie a una magia dello slalomista Suso, ha convinto tutti dal punto di vista del carattere, dell'abnegazione. Ancora una volta., che non getta la spugna fino al fischio finale.vincendo contro Crotone, Cagliari e Bologna e pareggiando contro gli Inzaghi boys.senza i quali la classifica sarebbe stata da film horror.Numeri importanti, che fanno del Milan una squadra viva. Che in questa stagione, nonostante le espulsioni, l'assenza di un vero leader in mezzo al campo, gli infortuni e le difficoltà in zona gol dei suoi attaccanti (Bacca, Lapadula e fino a gennaio anche Niang e Luiz Adriano) ha cercato di produrre gioco, di fare calcio.. Che sta facendo gli straordinari per non far perdere il treno Europa,L'Europa, l'unico obiettivo rimasto. Lontano solo 4 punti, per la quale le concorrenti sono agguerrite.Un test da superare a piedi voti, una sfida da vincere. Il Milan nel 2017 l'ha fatto solo 2 volte in 8 partite, contro Cagliari e Bologna. Troppo poco per centrare l'obiettivo.