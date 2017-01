E' Davide Di Gennaro l'ultima idea di mercato del Milan. Una soluzione low cost, un'alternativa ai centrocampisti a disposizione di Montella e a Manuel Locatelli, davanti alla difesa. Classe 1988, cresciuto nel settore giovanile rossonero, il regista difensivo è legato al Cagliari fino a giugno e non ha ancora trovato l'accordo per prolungare il suo contratto. Secondo quanto appreso da calciomercato.com nei giorni scorsi si è fatto avanti il Frosinone del suo mentore Marino, in queste ore ci sta provando il Milan, che vorrebbe portarlo a Milanello pagando un piccolo indennizzo. Di fatto un'operazione senza grandi esborsi economici, che permetterebbe a Galliani di rispettare gli accordi con la Sino Europe Sports. Il Cagliari, con il quale la frattura dovuta all'affaire Mati Fernandez si è ricomposta (grazie allo scambio Gabriel-Storari), non vorrebbe privarsi di un giocatore-chiave per Rastelli, motivo per il quale la trattativa è in salita.