Sono già arrivati tempi duri per il Milan e per il tecnico rossonero Vincenzo Montella: all'indomani della sconfitta per 2-0 in trasferta a Genova contro la Sampdoria, questa mattina a Milanello è andato in scena un confronto fra la dirigenza del Milan, nelle persone di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, e l'allenatore.



ROMA E INTER DECISIVE - L'ad e il ds prima dell'allenamento hanno incontrato a Milanello Vincenzo Montella, come era già accaduto due settimane fa dopo la disfatta in casa della Lazio. Le parole di ieri di Fassone avevano fatto intravedere uno scenario di questo tipo: "Queste sconfitte non devono essere considerate come routine: il Milan non deve perdere contro avversarie ritenute più deboli di noi. Non ci sono alibi, l'atteggiamento deve cambiare rapidamente". Dunque per il cammino verso la qualificazione in Champions e per il destino di Montella saranno decisivi i prossimi due impegni di campionato, contro Roma e Inter. Prima però la squadra tornerà in campo giovedì sera, per la seconda partita del girone di Europa League contro il Rijeka: già in quell'occasione si attendono risposte.