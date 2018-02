Il Milan cerca un nuovo numero 9. E' diventato un tormentone, ormai, quello dei rossoneri a caccia di un centravanti che possa garantire un minimo di gol. Già, perché se leggi la classifica dei cannonieri vedi che Mertens ha realizzato 15 gol, Higuain e Dybala 14, Immobile 22, Icardi 18, Dzeko 11 e... Suso 6. Lo spagnolo è il miglior marcatore rossonero in campionato, seguito da Cutrone (5), Kalinic (4) e André Silva (0). Per questo, nella prossima sessione estiva, Mirabelli e Fassone cercheranno di prendere un nuovo 9, direttamente dal nostro campionato.



ASSALTO A DZEKO - Come scrive Tuttosport, i rossoneri hanno puntato Edin Dzeko, centravanti della Roma. Pallino di Mirabelli, a un passo dal Chelsea a gennaio, può lasciare il club giallorosso in estate. L'idea della dirigenza milanista è quella di liberarsi di Nikola Kalinic e offrire 25 milioni di euro al club capitolino (5 milioni in meno rispetto all'offerta del Chelsea), migliorando leggermente anche l'ingaggio del giocatore, in scadenza nel 2020, da 4,5 milioni di euro a stagione (che arrivano a 6 con i bonus, Bonucci ne percepisce 8). Qualche contatto c'è già stato, con il Milan che vuole un giocatore che garantisca un certo numero di gol a stagione.