Giovane, di talento, a parametro zero. Max Meyer sarà uno degli uomini mercato della prossima finestra, uno delle soluzioni più ricercate in un'epoca nella quale i prezzi dei calciatori hanno preso una curva pericolosa e preoccupante. Classe 1995, trequartista o esterno d'attacco, il ragazzo formato dal Duisburg e cresciuto nel settore giovanile dello Schalke non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza a giugno con Die Knappen, letteralmente i minatori, il soprannome del club della Ruhr. Si è preso un po' di tempo per decidere, vuole fare la scelta giusta, senza farsi prendere dalla fretta. Terminare la sua avventura con lo Schalke a fine stagione come il suo amico Leon Goretzka (che ha già firmato con il Bayern Monaco) al momento è l'opzione più credibile, nel futuro di Meyer potrebbe esserci una nuova avventura, all'estero.



RETROSCENA - Tra i club che seguono con attenzione il Mighty Max di Oberhausen c'è anche il Milan di Mirabelli che ha dato tempo annotato il suo nome sul taccuino. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la scorsa estate Meyer è stato proposto da un intermediario, ma dopo l'arrivo di Calhanoglu il direttore sportivo rossonero decidere di non affondare il colpo, promettendo di tenere in considerazione il suo profilo. In questi mesi Mirabelli ha mantenuto i contatti con l'entourage di Meyer, non è da escludere che il Milan possa passare dalle parole ai fatti se il tedesco, che ha vestito la maglia della Germania quattro volte, ufficializzerà la scelta di non rinnovare.