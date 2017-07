Potrebbe essere una delle serate decisive per l'approdo dell'attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic al Milan: il club viola deve infatti quanto prima concentrarsi sul mercato in entrata e per farlo deve mettere la parola fine alla telenovela che riguarda il croato.



CENA TRA ERCEG E RAMADANI: IL MILAN VUOLE ATTENDERE - Questa sera, come anticipato in giornata, è prevista una cena a Milano tra l'agente di Kalinic Tomislav Erceg e l'intermediario che sta curando l'operazione, Fali Ramadani, prima di un contatto con l'ad del Milan Marco Fassone: secondo quanto appreso da Calciomercato.com la trattativa rimane calda e può chiudersi a 28 milioni di euro di cartellini per la Fiorentina, ma per ora rimane in standby, vista la probabile volontà da parte del Milan di riprovarci per Pierre Emerick Aubameyang e Andrea Belotti e di attendere qualche giorno prima di chiudere per l'ex Dnipro.



ACCORDO TOTALE CON IL GIOCATORE - E' il Milan dunque a dettare i tempi dell'operazione, anche se 28 milioni sono una cifra a metà strada tra offerta e richiesta. L'intesa con il giocatore è totale per il club rossonero, che gli ha proposto un quadriennale da 3 milioni di euro all'anno e lo ha praticamente "bloccato" in attesa di sviluppi.