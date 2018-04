Un'idea intrigante che può diventare qualcosa di concreto nelle prossime settimane. Nel'incontro più che esplorativo tenutosi quattro giorni fa nel centro sportivo di Trigoria tra Monchi e Mino Raiola non si è parlato solo del rinnovo del giovane Luca Pellegrini. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il direttore sportivo giallorosso ha espresso il gradimento per il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, uno dei pezzi pregiati della scuderia del noto agente italo-olandese.



TRA RINNOVO E SIRENE ITALIANE - Nonostante un periodo di appannamento Jack rimane uno dei punti di forza del Diavolo. Il rapporto con Rino Gattuso è di grande stima reciproca, nelle idee del tecnico il numero 5 rossonero è un giocatore insostituibile per caratteristiche tecniche e tattiche. Ecco perchè da parte del Milan c'è la volontà di iniziare a trattare il tema rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, discussioni che, però, non sono ancora iniziate. Ecco perchè Raiola ha sondato il terreno con la Roma, trovando un'apertura importante.



LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - Con il possibile addio di Nainggolan a fine stagione, Monchi potrebbe ritrovarsi un tesoretto rilevante da utilizzare nella campagna acquisti. Quello di Bonaventura è un profilo che piace eccome, con Raiola che non ha mai nascosto la volontà di far cambiare al suo assistito. Per il momento il giocatore non ha manifestato l'intenzione di lasciare il Milan, ma con l'offerta giusta tutto può tornare in discussione, rinnovo permettendo.