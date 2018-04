Andrea Conti si opererà di nuovo. La distorsione al ginocchio subita in allenamento ha portato delle serie conseguenze che impediscono al ginocchio già operato lo scorso settembre di essere stabile. Dopo il consulto in America con lo specialista Freddie Fu l'esterno del Milan è tornato in Italia e si sottoporrà a una nuova operazione per dare stabilità al comparto legamentoso del ginocchio. Sarà operato a Roma a Villa Stuart dal professor Mariani dove è giunto in mattinata.



TORNO A SETTEMBRE - Prima di entrare nella clinica e sottoporsi al nuovo intervento Conti ha rilasciato alcune dichiarazione ai giornalisti presenti: "Nonostante tutto questo sono molto tranquillo. Purtroppo sono cose che capitano ed è inutile abbattersi, vuol dire che doveva andare così. Adesso penso solo a fare l'operazione e a cominciare a lavorare al più presto. Sono determinato perché so che l'anno prossimo sarà il mio migliore. Voglio essere in campo fin da subito, a settembre, per togliermi le soddisfazioni che non ho avuto in questa stagione. Per la Nazionale ci sarà tempo, ma ovviamente è uno dei miei obiettivi".