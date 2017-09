Attraverso Milan TV arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche della rosa a disposizione di Vincenzo Montella in vista dei prossimi impegni. Brutte notize per Andrea Conti che non è ancora tornato a disposizione dopo l'infortunio alla cavilglia.



CONTI ANCORA KO - "Non è rientrato tra i disponibili per un trauma distorsivo alla caviglia destra che si era gonfiata parecchio inizialmente. Ora la situazione è migliorata ma non è ancora guarito, quindi è una situazione che va monitorata giorno per giorno”.



BONAVENTURA E ROMAGNOLI OK - "Nessun problema per Bonaventura, che è entrato in campo nel corso della gara con la Lazio; segnali positivi anche per Romagnoli che si sta allenando con regolarità e sta bene”.