Ilnon si ferma più e accoglie il suo settimo acquisto. Il laterale destro classe 1994 ieri è arrivato alle ore 16,30 a Milano su un volo privato dopo aver interrotto le vacanze programmate ad Ibiza. La prima parte dei test specifici di Milan Lab è stata svolta già ieri nel pomeriggio a Milanello mentre oggi l'ex Atalanta completerà l'iter previsto prima di apporre la firma sul contratto quinquennale con il club rossonero.- Dopo aver svolto le visite mediche presso la Clinica la Madonnina, Conti si recherà a Milano al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Nel tardo pomeriggio, invece, il terzino ripartirà alla volta di Ibiza dove farà le vacanze rimandate finora per una stagione che è stata lunghissima anche complice l'Europeo Under 21.Anche l'ex portiere rossonero Christian Abbiati, ora club manager della società, ha fatto visita questa mattina alla clinica per stare accanto ad Andrea Conti e seguirlo nella sua giornata.il difensore che arriva dall'Atalanta é appena arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere la prima parte delle visite mediche di rito.