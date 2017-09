Il ringraziamento di #Conti a tutti i rossoneri!

Andrea, terzino del, è stato operato, questa mattina, al legamento crociato della gamba sinistra. Queste le parole del rossonero all'account twitter milanista: "Ciao ragazzi volevo ringraziarvi per l'affetto che mi state dimostrando, mi date la forza per affrontare al meglio questa nuova partita. L'operazione è andata bene, volevo essere a San Siro domani per sostenere i ragazzi, ma i medici non me lo permettono. Un abbraccio a tutti e forza Milan".