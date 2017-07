Sembrava il giorno giusto per la fumata bianca, ma per chiudere l'acquisto di Andrea Conti il Milan dovrà aspettare ancora un po': ancora alcuni nodi da sciogliere con l'Atalanta, non tanto sotto l'aspetto economico dove la differenza tra domanda e offerta è di soltanto un milione di euro (24 a 23), quanto più sul discorso delle contropartite e delle alternative al terzino, reduce dall'Europeo Under 21 con l'Italia.



NODO PESSINA - Tutto ruota attorno a Matteo Pessina, centrocampista classe '97 divenuto la chiave dell'intera operazione. Già promesso dall'agente al Sassuolo (con il via libera del Milan), Pessina è stato indicato con decisione dall'Atalanta come il preferito tra i giovani da inserire nell'affare, tanto da farne un punto fermo per chiudere il trasferimento, anche se il Milan è restio alla possibilità di perdere il giocatore e vorrebbe inserire almeno una percentuale sulla futura rivendita. Necessario dunque un incontro tra i bergamaschi e l'agente del centrocampista per definire la situazione: era in programma nel primo pomeriggio di oggi ma è stato rinviato, con ogni probabilità a domani. Possibile dunque che questo nodo venga sciolto a breve, ma non è l'unico.



MANCANO ALTERNATIVE - Il problema per l'Atalanta infatti è anche trovare un sostituto adeguato, ma i candidati scelti si stanno progressivamente dileguando: prima Foket del Gent, affare che sembrava ormai definito in ogni dettaglio e poi saltato, poi Castagne del Genk, nuovo obiettivo per la fascia che però è più tentato dall'ipotesi di un passaggio al Nizza. Anche a questo si deve dunque il rallentamento da parte del club orobico, che vorrebbe bloccare un erede prima di lasciar partire Conti, che intanto aspetta: viaggio prenotato per Ibiza nella giornata di mercoledì, pronto ad essere cancellato o rinviato per sottoporsi all'iter delle visite mediche e della firma per sancire il trasferimento in rossonero qualora si sbloccasse definitivamente la situazione. E la speranza che questo possa succedere nelle prossime ore resta viva nel cuore del Milan e di Conti.



