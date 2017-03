Scelte obbligate per Vincenzo Montella per portare a casa 3 punti fondamentali per continuare a inseguire un posto in Europa per la prossima stagione. Contro il Genoa, sarà soprattutto il reparto d'attacco a subire un quasi totale stravolgimento, con la conferma del solo Deulofeu rispetto alle ultime partite. Lo spagnolo, fresco di convocazione nella nazionale maggiore spagnola grazie alle sue ottime prestazioni col Milan, vuole confermare il suo stato di forma e fare un ulteriore passo in avanti per convincere il club rossonero a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di provare a trattenerlo al termine del prestito dall'Everton.



ESAME PER DUE - Se Deulofeu punta ad essere, almeno per una sera, il vero riferimento dell'attacco milanista e provare ad essere anche il leader tecnico in campo, quella di stasera sarà una prova d'appello importantissima per i suoi due compagni di reparto, Lucas Ocampos e Gianluca Lapadula, chiamati a dare risposte importanti in assenza di titolari certi come Bacca e Suso. L'argentino, arrivato proprio dal Genoa via Marsiglia, non ha brillato sin qui dal suo arrivo a Milano e, anche nel suo caso, un eventuale riscatto (ad oggi improbabile) può essere guadagnato solo sul campo; ancora più decisivo l'esame che attende il capocannoniere dell'ultima Serie B, recentemente poco preso in considerazione da Montella e chiamato a non far rimpiangere un Bacca ultimamente in grande spolvero.



MANCANO I GOL - A fare effetto, basandosi semplicemente sui numeri, è il bottino di gol persi dal Milan causa le assenze contemporanee del Peluca e di Suso e la sproporzione con quelli messi sul piatto dall'inedito tridente che affronterà il Genoa. Bacca e lo spagnolo totalizzano 18 gol e ben 9 assist in campionato, contro i soli 5 gol 2 assist del tandem Lapadula-Ocampos che arrivano peraltro solo dall'ex giocatore del Pescara. Aggiungendo l'apporto dato sin qui da Deulofeu, l'attacco scelto da Montella per il match di stasera colleziona 6 gol (che diventano 9 se volessimo considerare i 3 di Ocampos con la maglia del Genoa nella prima metà di stagione) e 3 (+1) passaggi decisivi. Cifre poco incoraggianti, ma il Milan non ha opzioni alternative. Deulofeu, Lapadula e Ocampos, un esame per 3 per tenere in vita la voglia d'Europa dei rossoneri.