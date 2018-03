Doppio tabù da sfatare per il Milan nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Domani ha la sfida di ritorno contro l’Arsenal, dopo il ko per 2-0 registrato a San Siro: solo una volta, nel lontano 1955, la squadra rossonera ha passato un turno di coppa dopo aver perso il primo round in casa. Neri anche i precedenti, visto che il Milan non ha mai battuto i Gunners nel loro stadio. Con un quadro simile, la quota SNAI sulla qualificazione di Gattuso vola altissima, a 6,25, contro lo scontato 1,10 sulla formazione di Wenger. Le distanze si riducono nelle scommesse sulla gara secca: Arsenal ancora favorito, a 2,00, si punta a 3,60 su pareggio e blitz milanista. Ai rossoneri, però, per passare il turno non basta una semplice vittoria: lo 0-3 che li manderebbe avanti è proposto a 45.