C'è la data per l'assemblea dei soci del Milan che dovrà approvare il bilancio del primo semestre 2017: sarà lunedì 13 novembre alle ore 11 in prima convocazione (il 16 novembre in seconda). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in questo modo il club arriverà ad allineare l’anno fiscale del club con le date della stagione calcistica, modificando la tradizione di epoca berlusconiana per cui il bilancio si chiudeva il 31 dicembre. L’assemblea, attesa a inizio ottobre, è slittata di circa un mese.



PIANO IN CINA - Intanto, il responsabile commerciale (Chief Commercial Officer) del club rossonero, Lorenzo Giorgetti, ha parlato con il sito calcioefinanza.it di alcune decisioni della società: "L’accordo con il nuovo sponsor tecnico (Puma, ndr) avrà una durata di 5 anni e sarà migliorativo da un punto di vista economico rispetto a quello con Adidas. Abbiamo effettuato una revisione dei piani e delle aspettative iniziali sui ricavi realizzabili in Cina. Abbiamo pertanto deciso di allargare il perimetro delle attività nella regione a tutto l’Estremo Oriente, considerato che ci sono anche altri mercati, a cominciare dall’Indonesia, in cui il Milan ha una grande base di tifosi e simpatizzanti". Come rivelato da Il Sole 24 Ore a giugno, il Milan in un piano iniziale aveva previsto di ottenere dalla Cina 90 milioni di ricavi già nella prossima stagione, poi nel 2018-19 addirittura 183, e quindi 196, 214, fino ai 225 del 2021-22. Una crescita molto ottimistica, che potrebbe essere rivista al ribasso.