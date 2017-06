Il Milan sta valutando due profili per l'attacco: Nikola Kalinic ed Andrea Belotti. La trattativa per il Gallo al momento sta vivendo una fase di stallo perché i rossoneri stanno concentrando le loro attenzioni sul centravanti della Fiorentina. In settimana, infatti, è previsto un incontro con la dirigenza viola per parlare proprio di Kalinic.