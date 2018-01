Il primo volava come un gatto a deviare tutte le conclusioni rossonere, il secondo ha segnato e spaventato il Diavolo per quasi tutto l'arco della gara. Stiamo parlando di Alessio Cragno e Nicolò Barella, portiere e centrocampista tuttofare del Cagliari. Le loro prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto a Rino Gattuso che ha avuto parole di elogio nel post-gara.



CRAGNO COME DONNARUMMA - Il tecnico rossonero si era così espresso sulla prova offerta dal portiere dei rossoblu: “Per tantissimi anni Magni è stato allenatore di Cragno al Brescia e si vede. A livello di metodologia del lavoro sono similari anche se Cragno ha meno fisicità di Gigio". Che le strade dei due portieri possano collegarsi a giugno? Donnarumma potrebbe lasciare il Milan e il nome dell'ex Brescia è stato segnato in rosso tra i profili da seguire con grande interesse, Napoli permettendo. Perchè il club azzurro da almeno 12 mesi è in continuo contatto con il presidente Giulini e a giugno vorrebbe sferrare l'affondo decisivo per portarlo in quel di Castel Volturno.



GIOIELLO BARELLA - Era l'osservato speciale e non ha deluso. Nicolò Barella ha convinto per l'ennesima volta l'interno staff tecnico rossonero. Massimiliano Mirabelli lo segue da almeno 24 mesi, ne ha saggiato le qualità dal vivo in diverse occasioni già prima del suo insediamento al Milan. Così come Rino Gattuso che ha confidato di averlo richiesto ai tempi della sua esperienza al Pisa. Piace perchè ha gamba e personalità, per la sua capacità di interpretare al meglio diversi ruoli a centrocampo. Nella sfida della Sardegna Arena ha messo in mostra anche qualche difetto da migliorare, come una eccessiva aggressività che lo porta spesso ad andare fuori giri. Nel suo caso la concorrenza è ancora più agguerrita: la Juventus ha avuto diversi colloqui con il Cagliari e lo ha 'bloccato', l'Inter rimane fortemente interessata. Non sarà facile spuntarla per i rossoneri-anche per una valutazione che sta salendo fino ai 30 milioni di euro- ma un tentativo in estate probabilmente verrà fatto per entrambi i gioiellini del club sardo.