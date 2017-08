Il Milan supera agevolmente l'ostacolo Craiova con le reti di Bonaventura e Cutrone. Ecco le pagelle dei protagonisti in campo:



Donnarumma 7,5: Un flash back al 20’: Mitrita, come all’andata, ha tutto il tempo per mirare da dentro l’area piccola ma il numero 99 si esibisce in una parata straordinaria. E’ ancora il simbolo riconosciuto dai tifosi, nonostante un’estate complicata.



Rodriguez 6: Ha una buona occasione nel primo tempo, su invito di Kessie, ma spara su Calancea. Prestazione tutto sommato positiva.



Conti 6,5: Si sovrappone con continuità, seppur non sempre con i giusti meccanismi. Nel primo tempo fallisce un’occasione da gol clamorosa con lo specchio della porta totalmente aperto. Spinge tantissimo, finendo la gara con la spia della benzina accesa.



Musacchio 6,5: Guida con l’autorevolezza la linea difensiva, bissando l’ottima prestazione fornita nella gara di andata.



Zapata 6: Ordinaria amministrazione, nella notte in cui Montella gli concede la fascia di capitano vista l’assenza di Bonucci.



Locatelli 6: Nella prima frazione delude, gioca con poca personalità e si limita al compitino. Cresce nettamente nella seconda parte di gara aumentando l’intensità delle giocate.



​Kessie 7: Uomo ovunque tra i rossoneri, recupera tanti palloni e li trasforma in occasioni da gol. Si nota già la sua importanza all’interno della squadra dall’atteggiamento dei compagni che lo cercano spesso.



Bonaventura 6,5: Pronti-via trova subito la rete che mette in ghiaccio la gara. Jack sta tornando sui livelli alti della prima parte della scorsa stagione, gestendosi con grande intelligenza nelle giocate.



Suso 6,5: Alla sua prima gara ufficiale, dopo aver saltato tutta la tournèè in Cina, dimostra una buona condizione fisica. Impegna severamente Calancea nel primo tempo con una conclusione dai trenta metri. (Dal 65’ Calhanoglu 6,5: Delizia la platea di San Siro con alcune giocate di grande classe)



Cutrone 7: E’ la sua estate, quasi a sorpresa. Montella lo aveva elogiato in settimana e lui risponde con un’altra prestazione positiva, impreziosita da un gol da attaccante vero: movimento alle spalle del difensore e zampata sotto porta. (Dal 70’ Andrè Silva 6: Entra bene in gara, sfiora il gol e si rende protagonista di alcuni spunti interessanti )



Niang 6: Grande impegno, sempre in partita anche se non pericoloso come vorrebbe Montella.



All. Montella 6,5: Ha il merito di tenere alta la concentrazione dei suoi contro un avversario piuttosto modesto. Bravo nel pungolare e coccolare Niang, una scommessa che vuole provare a vincere.



Csu Craiova: Calancea 5,5; Ferreira 6; Kelic 5,5; Vagenin 6,5; Baluta 5,5 (64’ Roman 6); Bancu 6; Rossi4,5 (46’ Mateiu 5,5); Zlatinski 6,5; Mitrita 5,5 (Dall’82 Barbut); Dimitrov 6; Spahija 5,5.