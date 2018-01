Per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A, il Milan affronta il Crotone al Meazza. I rossoneri, undicesimi in classifica a quota 25 punti, ospitano i calabresi, 18esimi con 15 punti, battuti per 3-0 all'andata allo Scida, con i gol di Kessie, Cutrone e Suso. Da quel giorno (20 agosto), sono cambiate molte cose per entrambe le squadre, compresi i due allenatori: il calabrese Gattuso ha sostituito Montella alla guida del Milan, mentre il milanese (ed ex interista) Zenga ha preso il posto di Nicola nel ruolo di allenatore del Crotone. Fra le due squadre, esistono due precedenti in casa del Milan, uno in Serie A e uno in Coppa Italia. Nel campionato 2016-17, i rossoneri si imposero per 2-1 (Pasalic e Lapadula replicarono al vantaggio degli ospiti, segnato da Falcinelli); nella Coppa Italia 2015-16 invece il Milan vinse per 3-1 ai supplementari (reti di Luiz Adriano e Budimir nei 90', poi Bonaventura e Niang nella prosecuzione). Oggi tutti in campo alle 18, arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli.