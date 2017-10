Alla vigilia della sfida di Europa League tra il Milan e l'Aek Atene, Patrick Cutrone si è presentato in conferenza stampa accanto a Vincenzo Montella. Ecco le parole del giovane attaccante rossonero: "C'è molta rabbia, perché non meritavamo di perdere il derby. Noi dopo ogni partita pensiamo alla prossima, a far bene e a reagire. Soprattutto dopo la sconfitta di domenica, dove nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. A luglio non pensavo di poter giocare così tanto. Pensavo ad allenarmi bene e a mettere in difficoltà il mister, lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando. Penso di non aver fatto ancora nulla, sono all'inizio del mio percorso. Voglio solo dare il massimo. Non sento nessuna pressione da parte di nessuno. Io penso a star tranquillo, ad allenarmi bene e a pensare partita per partita".



TRA BONUCCI E IL PARTNER D'ATTACCO - "Per noi Leo è un leader, sia per i giovani sia per i vecchi. Personalmente mi aiuta tantissimo in campo, mi dà tanti consigli e sta aiutando tutti. Il modulo? Per me va bene tutto, sia giocare con un trequartista sia con un'altra punta. Decide il mister".