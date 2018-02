L'attaccante del Milan Patrick Cutrone ha commentato a Sky Sport il netto successo contro il Ludogorets: "La sensazione è che oggi la partita era molto difficile, per i tifosi e il campo. Anche se abbiamo sofferto all’inizio, siamo stati bravi a andare in vantaggio e dopo nel secondo tempo a fare altri due gol. Ci sono state difficoltà nel primo tempo, ma siamo stati bravi tutti".



Cosa diresti dei tuoi progressi se fossi un tifoso?



"Ma io sono un tifoso, sono tifoso del Milan. Sono contento di quello che sto facendo ma per i gol che faccio, per quello che ho fatto oggi, devo sempre ringraziare i miei compagni perché sono loro che mi mettono i palloni per segnare".



Con Gattuso lavorate in settimana perché tu tenga di più la palla?



"Sì, oggi ho perso un po’ di palloni ma ne ho tenuti anche. Ci sto lavorando, sicuramente devo migliorare perché sono giovane e voglio migliorare per fare bene sempre di più".



Le tue movenze sono come quelle di Inzaghi.



"Mi fa piacere quello che ha detto Inzaghi perché è stato un grande attaccante del Milan e quindi lo ringrazio tanto. È ancora presto, veramente, però mi fa piacere".



Le prossime partite saranno importanti per la corsa Champions?



"Da domani noi pensiamo a domenica, in cui ci sarà una partita molto importante perché la Sampdoria è sopra di noi, sappiamo le qualità che hanno per cui la prepareremo al meglio. Giochiamo in casa, quindi daremo ancora di più".