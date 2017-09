Match-winner in Milan-Rijeka, Patrick Cutrone è intervenuto a Sky Sport: "Cosa è successo negli ultimi dieci minuti? Abbiamo semplicemente calato l’attenzione, purtroppo un episodio, e non so se era rigore, perché ero lontano, ci stava condannando, ma abbiamo meritato di vincere questa partita fin dall’inizio, a parte questi 10 minuti di calo d’attenzione. L’importante è stato vincere e dobbiamo continuare su questa strada. Fisicamente scarichi? No, il mister, la società, tutti, ci preparano nel miglior modo per le partite e, secondo me, è stato solo un calo d’attenzione. Competizione? André Silva e Kalinic sono due grandissimi attaccanti. Cosa cambia? Non lo so, però ci dovremo aiutare tutti e tre insieme, anche con Suso, che pure lui può fare la punta. Penso che con il tempo riusciremo a giocare tutti e quattro insieme. Obiettivo? Fare più gol per aiutare la squadra, poi, penserò a tutto alla fine".