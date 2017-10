L'attaccante classe '98 del Milan Patrick Cutrone scalda i motori in vista del primo derby della sua carriera in prima squadra. Dopo i due gol segnati in altrettanti amichevoli con la Nazionale Under 21, la rivelazione di inizio stagione tra i rossoneri ha confessato le sue emozioni e i suoi obiettivi sulle pagine del quotidiano Il Giornale.



Cutrone, sensazioni, per la quarta rete in 4 gare azzurrine?

"Sono sempre grandi emozioni, in nazionale. Siamo stati bravi tutti, ringrazio i compagni per l'assistenza".



Come si approccia al derby?

"Lo amo, non vedo l'ora che arrivi domenica. Mi farò trovare pronto, dovessi giocare titolare o subentrare".



Quale stracittadina giovanile decise?

"Ho bei ricordi con Allievi e Primavera. Cerco di fare il meglio in allenamento e in partita, se segno tanto meglio".



Ventura: I ragazzi italiani devono giocare in prima squadra. Lei è persino preferito ad Andrè Silva, portoghese campione d'Europa...

"Sono d'accordo con il ct. I giovani devono dare il massimo, mostrare le potenzialità e metterle al servizio della squadra".



Ha qualcosa del Vincenzo Montella bomber?

"Essere allenato da un mister così grande è una gran cosa. Regala consigli, li sfrutto al massimo".



Cutrone di settimana scorsa: Questa sarà una grande stagione solo se vinceremo qualcosa. Per ora siamo lontani e Montella è in bilico.

"Pensiamo partita per partita, conosciamo l'obiettivo, cerchiamo di catturarlo".