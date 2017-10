Per un giovane ricevere i complimenti di un giocatore come Ronaldinho deve essere qualcosa di speciale. E' il caso di Patrick Cutrone, lodato dal brasiliano nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello sport: “Sta crescendo in fretta, ha colpi importanti e fiuto del gol. Per me ha le qualità e la personalità per fare una grande carriera. Considerata l’età, può solo migliorare”.