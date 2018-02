Ospite dell'evento "Amici dei Bambini" a Milano, l'attaccante del Milan Patrick Cutrone ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com Pasquale Guarro: "Il cocchetto di Gattuso? Il mister non parla tanto. Ha detto cose importanti su di me, ma tiene a tutti i giocatori della rosa perché l’importante è essere un gruppo unito. Come Inzaghi? È presto per essere paraganoto a lui, io penso a impegnarmi per mettere in difficoltà il mister e aiutare la squadra. Poi è chiaro che se non segno in allenamento mi arrabbio. Penso che rispetto a prima adesso si lavora di più sui giovani, inizia ad esserci un progetto e adesso tocca ai giovani dimostrare quanto valgono. Chi mi ha menato di più in marcatura? Ajeti del Crotone. Il gol di braccio? La sportività viene prima di tutto. In quell’azione si vede benissimo che il mio gesto era involontario, pensavo di averla presa di spalla. Poi nessuno si è lamentato, il Var non é intervenuto e ho pensato fosse regolare".