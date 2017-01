Partito Luiz Adriano, passato ufficialmente allo Spartak Mosca, il Milan ha già trovato il suo sostituto. Non dal mercato però, date le difficoltà economiche che l'attuale ad Adriano Galliani sta incontrando in questa sessione.



PROMOSSO IN PRIMA SQUADRA - La soluzione arriva ancora una volta dal settore giovanile con il Milan Primavera che continua a produrre giocatori validi da inserire all'interno della prima squadra. Dopo Gigio Donnarumma e Manuel Locatelli arriva proprio dalla formazione allenata da Stefano Nava il rinforzo interno per l'attacco a disposizione di Vincenzo Montella: Patrick Cutrone.



VA BLINDATO - Attaccanta classe '98 che l'anno scorso ha messo a segno 14 gol in 25 gare, quest'anno Cutrone ha incrementato la propria media gol con 11 marcature in 13 gare disputate. Al termine dell'anno scorso ha firmato con il Milan il suo primo contratto professionistico con scadenza 30 giugno 2018, ma il club rossonero sta già trattando con il suo entourage per blindarlo e allontanare l'interesse di numerosi club esteri. Nel frattempo si giocherà le sue carte alla corte di Vincenzo Montella che dopo Bacca e Lapadula potrà contare anche su i suoi gol.