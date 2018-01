Titolare, un girone dopo. Patrick Cutrone salvo sorprese oggi sarà in campo dal 1' contro il Crotone, quel Crotone contro il quale ha trovato la prima gioia in Serie A. L'attaccante arrivato dalla Primavera è stato il miglior marcatore del Milan nel 2017 con 9 gol, titolo condiviso con Suso. Nella classifica dell'ultimo anno Bacca è al secondo posto con 8 reti come André Silva, Bonaventura è a 6, Deulofeu e Kalinic a 4.



NUMERI DELUDENTI - Come riporta La Gazzetta dello Sport Il Milan insomma non ha giocatori in doppia cifra nel 2017, dato negativo soprattutto in un momento in cui gli attaccanti delle grandi segnano molto. Immobile ha chiuso il 2017 a 39 gol per la Lazio, quelli del miglior milanista moltiplicati per quattro. Dybala, Mertens e Dzeko, capocannonieri dell’anno solare per Juventus, Napoli e Roma, sono a 32. Lo stesso Icardi, tra alti e bassi, è arrivato a 27, il triplo di Cutrone e Suso. Con questi confronti, Shevchenko, Kakà e Ibrahimovic sembrano ancora più lontani. Sheva nel 2000 segnò 36 gol, nel 2004 arrivò a 32, nel 2001 non si fermò prima di arrivare a 28. Inzaghi chiuse un anno solare a 24 gol, Kakà a 21, Pato a 19, Ibrahimovic a 24.