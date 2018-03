A lungo con il Milan. Patrick Cutrone ha trovato l'accordo con il club rossonero per il rinnovo del contratto fino al 2023. La notizia, rilanciata da Sky Sport, trova conferme, secondo quanto appreso da Calciomercato.com nel nuovo legame tra le parti non verrà inserita alcuna clausola rescissoria. L'ufficialità dell'affare potrebbe arrivare dopo gli impegni dell'attaccante classe 1998 con la Nazionale, in campo venerdì contro l'Argentina e martedì prossimo contro l'Inghilterra. Cutrone, che in questa stagione ha segnato 15 gol in 37 partite, avrà uno stipendio a salire, con partenza da 1,1 milione di euro netto a stagione.