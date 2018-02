È stato la miglior scoperta della scorsa estate e si sta confermando in questa stagione: Patrick Cutrone, partendo in silenzio e lavorando, si sta prendendo il Milan. A un passo dalla cessione in prestito a fine agosto (il Crotone ci aveva fatto più di un pensiero), il classe '98 rimase in rossonero per volontà di Vincenzo Montella, che voleva un terzo centravanti dietro a Kalinic e André Silva, che sulla carta gli partivano davanti. Gerarchie stravolte in pochi mesi a suon di gol dal prodotto del settore giovanile milanista, che complici i problemi fisici del croato e lo scarso feeling tra il portoghese e l'ambiente ora è diventato il titolare indiscusso.



VALUTAZIONE BOOM - L'ottimo rendimento in campo e i 13 gol in 29 presenze hanno fatto lievitare la valutazione di Cutrone, che secondo il Corriere dello Sport è già arrivata a 40 milioni di euro. Se dovesse essere ceduto - opzione al momento fuori dai piani della società di via Aldo Rossi - garantirebbe un'enorme plusvalenza, visto che il Milan lo pagò 1500 euro alla Parediense, società dilettantistica comasca, nel 2006. Gattuso, intanto, se lo coccola: "Deve solo pensare a lavorare, trovarsi una fidanzata e fare l'amore", ha dichiarato ieri in conferenza stampa. Con Cutrone il Milan ha trovato un tesoro.