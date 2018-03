Il Milan strappa una vittoria importante contro il Chievo Verona e lo fa, ancora una volta, nei minuti finali. Calhanoglu, Cutrone e André Silva gli auturi dei gol che hanno regalato i 3 punti alla banda di Gattuso, 3 punti che mantengono i rossoneri in corsa per il quarto posto. Festa in campo, di gruppo, per Bonucci e compagni, che anche sui social hanno manifestato la loro gioia.