Il sesto colpo, Calhanoglu, e poi il settimo, Andrea Conti, in dirittura d'arrivo. Il mercato è ufficialmente appena cominciato ma il nuovo Milan è partito con largo anticipo sulla concorrenza portando avanti una vera e propria rivoluzione nella rosa della passata stagione. Una rosa che sfora ampiamente il tetto delle 30 unità e che dovrà essere snellita, sia per questioni di bilancio (ed eventualmente finanziare l'arrivo degli ultimi tasselli), sia per non complicare il lavoro del tecnico Vincenzo Montella, che mercoledì prossimo darà ufficialmente il via alla stagione nel centro sportivo di Milanello.



TRE PUNTE SUL MERCATO - Dopo i mancati riscatti di Ocampos, Pasalic e Deulofeu, gli addii già consumati di Poli e Honda e quello imminente di Paletta (in direzione Torino), sono ancora molte le situazioni da dirimere, i calciatori da piazzare in sistemazione gradite e con la speranza di monetizzare per qualcuno di loro. Bacca, Lapadula e Niang, i tre attaccanti bocciati da Montella, rappresentano i fronti più caldi, con l'ex Pescara sempre più vicino al passaggio al Genoa per circa 12 milioni di euro ma non ancora d'accordo col club di Enrico Preziosi. Più complicato decifrare il futuro del colombiano e del francese, per i quali Marsiglia ed Everton hanno presentato proposte che hanno trovato già il gradimento del Milan, non quello dei diretti interessati.



QUANTE CESSIONI - De Sciglio, Kucka e Bertolacci sono a loro volta con le valigie in mano, in rigoroso ordine di avanzamento delle trattative, il primo fortemente determinato a coronare il sogno di ritrovare Allegri alla Juventus, gli altri due finiti nel mirino della Fiorentina come potenziali contropartite tecniche qualora il Milan decidesse di affondare per Badelj e Kalinic. E poi via libera anche a Vangioni, che ha espresso il desiderio di fare ritorno al River Plate, e, a fronte dell'offerta giusta, a un altro centrale tra Zapata e Gomez che imporrebbe l'acquisto di un altro difensore (l'ex romanista Kjaer il nome più caldo). Prima gli acquisti in sequenza, ora la necessità di vendere: il mercato del Milan non si ferma mai.