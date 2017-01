Continua la trattativa per portare Gerard Deulofeu al Milan. L'esterno dell'Everton spinge per vestire la maglia rossonera, voglioso di rilanciarsi dopo un periodo difficile con la maglia dei toffees; il Milan aspetta una risposta dal club inglese, risposta attesa nelle prossime ore. In uscita, invece, è sempre vivo l'interesse del Fenerbahce per Sosa, che non vuole tornare a giocare in Turchia dopo l'esperienza al Besiktas. Questo il punto del nostro inviato a Casa Milan Daniele Longo.